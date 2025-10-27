Erzincan’da stajyer kıza tuvalette taciz eden sanığa 10 yıl hapis verildi! 1 gün bile cezaevinde kalmadı

Eğitmen Murat Ü., iddiaya göre S.Y'yi (17) tuvalete kilitleyip taciz etti. Aileye tehditler yağdırdı. 10 yıl hapis cezası aldı. Genç kız, şüphelinin cezaevinde kalmamasına isyan etti: Korkuyorum..

Giriş Tarihi: 27 Ekim 2025

Erzincan'da yaşayan lise öğrencisi S.Y. (17), zorunlu stajı için gittiği özel bir firmada 2 Mayıs 2024 günü kabusu yaşadı. İddiaya göre, eğitici lisansına sahip kurum yöneticisi Murat U. (26), genç kızı tuvalete kilitleyip taciz etti. Genç kız, Murat U.'dan şikayetçi oldu. Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tanıkların ifadeleri tek tek alındı. Güvenlik kamerası kayıtları da dosyaya eklendi. İncelenen görüntülerde S.Y. ile Murat U.'nun tuvalette 8 dakika kapalı kaldığı tespit edildi.

Murat U., suçlamaları kabul etmedi ancak mahkeme, sanığı "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın öğretici konumunda bulunması nedeniyle ceza 12 yıla çıkarıldı. Sabıka kaydının temiz olduğu gerekçesiyle yapılan indirimle sanığın cezası 10 yıl hapis olarak belirlendi. Ancak Murat U. tutuklanmadı. Mahkeme tutuklanmayı ağır tedbir olarak gördü.

Fotoğraf (takvim.com.tr)

'DIŞARI ÇIKAMIYORUM'

Davanın sürdüğü aşamada bir skandal daha yaşandı. Sanığın yakınları, güvenlik kamerası görüntülerini aileye gönderdi. Tehdit etti. Ailenin avukatı, sanık tutuklanmadığı için karara itiraz etti. Tacize uğrayan S.Y. Takvim'e konuştu: Karşılaşmaktan korkuyorum. Dışarı çıkmakta zorlanıyorum. Ben sanığın bir an önce aldığı cezasını çekmesini istiyorum.