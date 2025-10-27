Denizli’de dehşet: Eşinin evine giden adam satırla öldürüldü

Yılmaz Köse, çocuklarını görmek için ayrı yaşadığı karısının evine gitti. Eşinin sevgilisi tarafından satırla katledildi. Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi: 27 Ekim 2025

Denizli'de yaşayan Yılmaz Köse (45), ayrı yaşadığı eşi İkbal Köse'nin evinde bulunan çocuklarını görmeye gitti. Bu esnada İkbal Köse'nin evinde olan sevgilisi Muhammet Koç (39), ile Yılmaz Köse arasında tartışma çıktı.

Muhammed Koç, Yılmaz Köse'ye satırla saldırarak yaraladı. Ağır yaralı Yılmaz Köse, tedaviye alındı. Yaşam mücadelesi veren Yılmaz Köse, dün doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Muhammed Koç ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

