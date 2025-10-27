Bursa’da milyonda bir yetenek: Emre’nin kusursuz kulağı

Bursa'da yaşayan Emre Karaduman (23), doğuştan milyonda bir görülen absolut (kusursuz) kulağa sahip ve otizm spektrum bozukluğundan biri olan 'Asperger sendromu' ile dünyaya geldi. 9 yaşındayken piyano çalmaya başladı.

Giriş Tarihi: 27 Ekim 2025

Doğada duyduğu her sesi notalara dökebilen Karaduman, aynı anda çıkarılan 5 sesin hangi notalara ait olduğunu da bilebiliyor.

