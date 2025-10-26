Türk müziğinin kalbi Üsküdar'da atacak

Türk müziği, Üsküdar’da açılan Palet Türk Müziği Müzesi ile kendi müzesine kavuştu; Bilal Erdoğan, çocukların erken yaşta kültürle tanışmasının önemine dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025

Paylaş





ABONE OL

Yüzyıllardır Anadolu'nun kalbinde yankılanan Türk müziği, artık kendi müzesine kavuştu. Palet Türk Müziği Müzesi, Türk musikisinin tarihini, enstrüman zenginliğini ve bestecilik geleneğini gelecek kuşaklara aktarmak üzere Üsküdar'da kapılarını açtı. Kültür ve Turizm Bakanlığı onayıyla özel müzeler arasında yerini alan müze, Türkiye'nin bu alandaki ilk tematik müzesi olma özelliğini taşıyor. Açılışın ardından düzenlenen Türk Müziği Çocuk Enstrümanları Yapım Yarışması Ödül Töreni'nde konuşan Necmeddin Bilal Erdoğan, Türk müziğinin geleceğini korumanın yolunun çocukları erken yaşta kendi kültürleriyle tanıştırmaktan geçtiğini söyledi.