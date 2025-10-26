Özel Fener Rum Okulu depreme dayanıksız olması sebebiyle boşaltılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, tarihi Özel Fener Rum Okulu'na binanın depreme karşı dayanıklılığının artırılması gerektiğini bildirerek 90 gün içinde boşaltılması talimatını verdi. Güçlendirme maliyetinin 10 milyon euronun üzerinde olması nedeniyle okul yönetimi yeni bina arayışına girdi. Okul Müdürü Dimitri Zotos'a göre güçlendirme maliyeti 10 milyon euronun üzerinde ve okul yönetimi bunu karşılayacak bütçeye sahip değil.



BÜYÜK RESTORASYON

Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, "Çok özel malzemelerden yapılan okul, 4 kattan oluşuyor, 3 bin metrekare kullanım alanı var. Yılların getirdiği yorgunluktan dolayı bazı kısımlarda yıpranmalar var. Tabii geniş kapsamlı restorasyondan sonra okul eski, görkemli günlerine geri döner" dedi.