Ehliyetsiz sürücü serbest bırakıldı aile tepki gösterdi

Ehliyetsiz sürücü U.A. (16), göl kıyısında yürüyen Ümran Öksüzoğlu'nun ölümüne ve 5 aylık oğlu Yağız'ın da yaralanmasına neden oldu. Tutuklu, 29 Eylül'de tahliye edildi. Kadının kardeşi Yunus Emre Gençtürk, sürücünün tahliye edilmesine tepki gösterdi: 'Bu çocuk nasıl 4 ay yatıp, dışarı çıkabiliyor?'

Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025

Acı olay, 2 Haziran'da Van Erciş'te yaşandı. Ehliyetsiz sürücü U.A. (16), seyir halinde giderken kontrolünü yitirdi. Göl kıyısında yürüyen Uzman Çavuş Erhan Öksüzoğlu, eşi Ümran ve 5 aylık oğulları Yağız'a çarptı. Kazada Ümran Öksüzoğlu hayatını kaybederken, baba ve oğlu hafif yaralandı. U.A., tutuklandı. 29 Eylül'de tahliye edildi.



HIZ SINIRINI AŞMIŞ

Kazaya ilişkin hazırlanan Adli Trafik Bilirkişi Raporu'nda bölgedeki hız sınırının 50 kilometre olduğu, ehliyetsiz sürücünün hızının ise 113,87 kilometre olarak tespit edildiği belirtildi. İncelemelerde, savcılık ifadesinde, amcasından habersiz aldığı aracın frenlerinin tutmadığını öne süren U.A.'nın beyanının gerçeği yansıtmadığı, araçtaki teknik incelemelerde lastik aşınması dışında fren sisteminin kazaya sebebiyet vermediği de belirlendi. Ablasının ölümüyle yıkılan Yunus Emre Gençtürk, şüphelinin tahliye edilmesi yönündeki karara tepki gösterdi: Küçük yaşta ehliyetsiz sürücü 4 ay kadar tutuklu kaldı. Daha dava ve duruşma olmadan şimdi tahliye edildiğini büyük üzüntüyle öğrendik. Yetkililerden adalet bekliyoruz. Suça sürüklenen çocuğun tutuklu yargılanmasını istiyoruz.