Beylikdüzü’nde iş adamı çift 23 milyon lira dolandırıldı

Dolandırıcılara 10 gün arayla 23 milyon 250 bin lira kaptıran çiftin şikâyeti üzerine 4 şüpheli gözaltına alındı; zanlılardan biri tutuklandı.

Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025

İstanbul Beylikdüzü'nde yaşayan iş adamı M.A.Ö. ve eşi, dolandırıcıların hedefi oldu. 10 gün arayla toplamda 23 milyon 250 bin lira kaybeden çift, dolandırıcılık olayının ardından polise başvurdu. Yapılan çalışmalar sonucu Dolandırıcılık Büro Ekipleri 4 şüpheliyi tespit etti. Buna göre parayı almaya gelen 18 yaşındaki İ.T., 17 yaşındaki A.E.H., ile hesaplarına para girişi olan O.D. ve M.A.S. gözaltına alındı. Şüphelilerden İ.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi