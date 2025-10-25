Zeytin bizimle kalıyor

İstanbul Havalimanı’nda ele geçirilen yavru goril Zeytin’in Nijerya’dan gelmediği DNA ile tespit edildi; Türkiye’de kalmasına karar verildi.

Giriş Tarihi: 25 Ekim 2025

İstanbul Havalimanı'nda 22 Aralık 2024'te ele geçirilen yavru goril Zeytin'in gönderildiği kargonun Nijerya çıkışlı olması nedeniyle bu ülkeye ait olduğu sanıldı. Türkiye'de yapılan anket sonucu "Zeytin" adı verilen yavru goril için Nijerya'ya iade süreci başlatıldı. Ancak yapılan DNA analizleri, Zeytin'in Batı Ova gorili (Western Lowland Gorilla) olduğu ve Nijerya'dan gelmediği ortaya çıktı. Bu gelişmelerin ardından, Zeytin'in Türkiye'de bir hayvanat bahçesinde kalmasına karar verildi.

Yavru goril Zeytin'in DNA testi sonucu Nijerya'dan gelmediği tespit edildi. Bu sayede iade edilmeyecek.



Zeytin'in Türkiye'de kalması, yasa dışı yaban hayatı ticaretine karşı önemli bir adım olarak görülüyor.