Üç kız kardeşin judo hayali
Konya’da üç kız kardeş, judoda büyük başarı hedefliyor: 12 yaşındaki Emilia, hiperaktif kardeşleri Khaiya ve Emine Elif’i spora kazandırdı.
Konya'da judoya yönlendirilen üç kız kardeş, büyük başarılara imza atacaklarına inanıyor. Konya Büyükşehir Belediyespor sporcusu 12 yaşındaki Emilia Küçükkaraca, kendisi gibi hiperaktif olan kardeşleri Khaiya ve Emine Elif'in de judoyla ilgilenmesi için öncülük etti.
Türkiye'de dereceleri bulunan Emilia, spor salonunda kardeşleriyle birlikte ter döküyor. Üç kız kardeş, tatamide milli formayı terletmenin hayalini kuruyor.