Türkiye’deki en büyük bebek! 6 kilo doğdu

Ali Atilla bebek, 6 kilo 150 gram ve 59 santim olarak dünyaya geldi. Fazla kilo ve uzun boy açısından, bir ilk oldu.

Giriş Tarihi: 25 Ekim 2025

Bursa İngölde'de Özel Sağlık Merkezi Müdürü Ece Bircan (28), hamileliğinin son haftalarına yaklaştığında yapılan muayenede, bebeğinin fazla kilolu olarak dünyaya geleceğini öğrendi. Avukat eşi Murat Tunç Bircan (32) ile birlikte 5 kilogram civarında doğmasını bekledikleri bebekleri, hamileliğin 37'nci haftasında 6 kilo 150 gram olarak dünyaya gelince, çift büyük şaşkınlık yaşadı. Sezaryenle dünyaya gelen ve doktor ile ekibinin doğumunda büyük hassasiyet gösterdiği bebeğe 'Ali Atilla' adı verildi. Ali Atilla bebek hem normalde yaklaşık 2 kilo fazla ağırlığı hem de 59 santimlik boyuyla, doğum kayıtlarına geçti.



İSPANYOL BEBEĞİ GEÇTİ

Kadın Doğum Uzmanı Dr. İbrahim Yaşa, "2024-2025 taramalarında Türkiye'deki en büyük bebek. Geçen sene İspanya'daki 6 kiloluk bebek Avrupa'da gündem olmuştu. Bundan birkaç ay önce doğuda bir ilimiz de 5 kilo 250 gram doğan bir bebekle baya sansasyonel olmuştu" ifadelerini kullandı.

Anne Ece Bircan, "5 kilo civarında beklerken 6 kilo 150 gram doğması bizi de şaşırttı. Sağlıklı olması çok şükür güzel bir şey" dedi.