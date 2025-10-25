Muğla'da göçmen botu felaketi! 14 kişi hayatını kaybetti

Muğla Bodrum’da lastik botları alabora olan düzensiz göçmen faciasında 14 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kurtarıldı.

Giriş Tarihi: 25 Ekim 2025

Muğşa Bodrum'da önceki gece 112 Acil Çağrı Merkezine gelen bir ihbarda, Bodrum Ada Burnu sahilindeki kayalık bölgede bir kişinin yardım talebinde bulunduğu bildirildi. Bölgeye 3 Sahil Güvenlik botu ile Sahil Güvenlik Özel Dalış Timi (DEGAK) sevk edildi. Ekipler, kayalıklarda yardım bekleyen bir düzensiz göçmeni kurtardı. Afgan uyruklu düzensiz göçmen ilk ifadesinde 18 kişiyle denize açıldıklarını, lastik botun 10 dakika sonra su alarak battığını, yaklaşık 6 saat yüzerek karaya ulaştığını söyledi. 14 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı.