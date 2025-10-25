Hasret'in katilinden kan donduran itiraf! Cani boğup suya atmış

Hasret Akkuzu'nun (17) su kuyusunda cansız bedeni bulundu. Cinayet şüphelisi cezaevi firarisi Deniz Boyacı, tutuklandı. İfadesi ise kan dondurdu: Tartışma çıktı. Boğdum, sonra kuyuya attım...

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 25 Ekim 2025

Paylaş





ABONE OL

Zonguldak Çaycuma'da 19 Ekim günü hayvan otlatmaya giden köylüler, su kuyusunda bir ceset bulup ihbarda bulundu. 12 Ekim'den beri haber alınamayan Hasret Akkuzu'nun (17) ailesi, morgda cesedi teşhis etti. Akkuzu'nun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Akkuzu'nun katili Deniz Boyacı olduğu tespit edildi. Boyacı'nın sabıkası ise Türkiye'yi şoke etti.



6. CİNAYETİNİ İŞLEMİŞ

Zanlının, henüz 17 yaşındayken 2001 yılında 4 kişiyi öldürmekten hüküm giydiği, sonrasında başka bir cinayet suçundan da ceza aldığı ve açık cezaevinde kalırken izinli çıkıp geri dönmeyerek firar ettiği ortaya çıktı. Böylece, Hasret Akkuzu, firari katilin 6. kurbanı oldu. Deniz Boyacı'nın ağabeyi, yengesi ve olayda kullanılan aracın sahibi olan bir arkadaşı, 'Delilleri karartma' suçlamasıyla tutuklanırken, annesi, kardeşi ve Hasret'in bir arkadaşı serbest bırakıldı. Jandarma ekipleri, Deniz Boyacı'yı Aydın'da yakaladı. Boyacı, ifadesinde cinayetin detaylarını soğukkanlılıkla anlattı: Aramızda tartışma çıktı. Boğdum, sonra kuyuya attım. Deniz Boyacı tutuklanarak cezaevine gönderildi.