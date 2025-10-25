Eski eşini üniversite kampüsünde katletti!

Kayseri’de üniversite öğrencisi Meliha Keskin, eski eşi tarafından üniversite kampüsünde pompalı tüfekle öldürüldü; katil tutuklandı.

Giriş Tarihi: 25 Ekim 2025

Kayseri'de yaşayan 3 çocuk annesi üniversite öğrencisi Meliha Keskin, eski eşi Ferhat Karakaya tarafından Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi binası girişinde pompalı tüfekle vurularak katledildi. Katil zanlısı Ferhat Karakaya tutuklandı. Keskin'in cenazesi, dün öğle vakti Hulusi Akar Camisi'nde kılınan namazın ardından Talas ilçesindeki Başakpınar Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze töreninin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan baba İsmail Keskin, katil zanlısının kızından ayrıldıktan sonra başka bir kişiyle beraber yaşadığını iddia etti.

