Eğlence mekanlarındaki GHB tuzağına dikkat

Kahramanmaraş’ta eğlence mekanlarında içeceklere GHB katıldığı tespit edildi: Renksiz ve kokusuz bu uyuşturucu, gençlerde bilinç kaybına yol açarak ciddi tehlike oluşturuyor. Uzmanlar, içeceklerin başıboş bırakılmaması ve tanımadık kişilerden alınmaması konusunda uyarıyor.

Giriş Tarihi: 25 Ekim 2025

Kahramanmaraş'ta eğlence mekanlarında gençleri hedef alan yeni bir tehlike ortaya çıktı. Bilim insanı Prof. Dr. Güner Sönmez, bazı bar ve mekanlarda içeceklere GHB (gamma hidroksibütirat) adlı uyuşturucu maddenin katıldığını belirterek, gençlerin ciddi risk altında olduğunu açıkladı: Bar ve eğlence mekanlarında gençlerin içeceklerine renksiz, kokusuz ve hızlı etkili GHB (gamma hidroksibütirat) maddesi katılıyor. Organize bir suç şebekesi gibi; madde etkisiyle bilinci kaybolan gençleri, tecavüze uğratarak büyük bir travmaya yol açıyor. Herkes sevdiklerini uyarsın.

GHB NEDİR VE TEHLİKESİ

Eğlence mekanlarında içeceklere GHB (gamma hidroksibütirat) adlı kimyasal madde katılıyor.

Renksiz, kokusuz, tatsız ve fark edilmesi imkansız.

Madde 10-15 dakika içinde bilinç kaybına neden oluyor.

GHB vücutta hızlı kayboluyor ve kan-idrar testlerinde sadece ilk 6-12 saat tespit edilebiliyor.

Mağdurların içeceklerini başıboş bırakmamaları ve tanımadıkları kişilerden içecek almamaları öneriliyor.