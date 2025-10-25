Çırak servis arkadaşının üzerine benzin döküp ateşe verdi!
Antalya’da bir çırak, servis arkadaşının üzerine benzin döküp ateşe vermesi sonucu ağır yaralandı; vücuduna yüzde 50’den fazla deri nakli yapıldı.
Antalya'da Çıraklık Eğitim Merkezi öğrencisi E.A.'nın (15), motosiklet servisinde birlikte çalıştığı A.K.K. (16) tarafından, üzerine benzin dökülerek ateşe verildiği iddia edildi. Yangın tüpleriyle alevler söndürülüp kurtarılan E.A.'nın vücuduna yüzde 50'nin üzerinde deri nakli yapıldı. A.K.K. hakkında ceza, işveren hakkında ise gerekli iş güvenliğini sağlamadığı gerekçesiyle tazminat davası açılan olay, güvenlik kamerasına yansıdı.