Bartın’da işçi servisi devrildi: Ölü ve yaralılar var!

Giriş Tarihi: 25 Ekim 2025 09:08

EKİPLER SEVK EDİLDİ Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 19 kişi, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza yerine gelen işçilerin yakınları, sinir krizi geçirdi.

Bölgede ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Öte yandan İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Baykal, kaza yerine gelerek inceleme yaptı ve yetkililerden bilgi aldı.