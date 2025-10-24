takvim-logo

Yaşama umudunun her şeyden güçlü olduğu gösteren kardeşler

Konya’da doğuştan kemik bozukluğu ile yaşayan Umutcan ve Elif Kızıl kardeşler, zorluklara rağmen hayata umutla tutunuyor: “Bu hastalık bize boyun eğdiremez.”

Tolga Yanık
Tolga Yanık GAZETE
ABONE OL
Yaşama umudunun her şeyden güçlü olduğu gösteren kardeşler

Konya'da doğuştan kalıcı kemik bozukluğu hastalığı bulunan Umutcan Kızıl (22) ve ablası Elif Kızıl (27), aynı hastalıktan bir ağabey ve bir ablalarını kaybetti. Kızıl kardeşler, ne olursa olsun hayata sımsıkı sarılıyor. Bu durumu kabullendiklerini ve hayata hiçbir zaman küsmediklerini belirten Umutcan, "Bu hastalık bize boyun eğdiremez" dedi.