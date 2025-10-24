Palau Sanat Platformu 2025–2026 sezonunu Keman & Viyola Duo konseriyle açtı
İstanbul'un kültür sanat hayatına yeni bir soluk getiren Palau Sanat Platformu, 11 Ekim Cumartesi akşamı gerçekleşen Keman & Viyola Duo Konseri ile 2025–2026 konser sezonunu açtı.
Açılış konserinde sahne alan genç sanatçılar Duygu Kömür (keman) ve Naci Geçin (viyola), barok dönemden çağdaş eserlere uzanan seçkin repertuvarlarıyla izleyicileri mest etti.