Öğrenci olduğu okula öğretmen olarak döndü! Eski hocasının yeni meslektaşı oldu! Aynı okulda ders veriyorlar

24 yaşındaki Özlem Çoruhlu, mezun olduğu Ahmet Mesut Yılmaz İlkokulu'nda 19 yıl sonra anaokulu öğretmeni olarak göreve başladı. Bir zamanlar sınıf öğretmenliğini yapan Aykut Akyasan'la meslektaş oldu

Giriş Tarihi: 24 Ekim 2025

Rize'de yaşayan Özlem Çoruhlu (24), ailesi tarafından anaokulu eğitimi alması için Ahmet Mesut Yılmaz İlkokulu'na yazdırıldı. Anaokulu eğitiminin ardından ilkokulu da tamamladı. 5'inci sınıfta okula atanan sınıf öğretmeni Aykut Akyasan (37) tarafından mezun edildi.



Genç kadın, yıllar sonra üniversite eğitimini tamamladı. Anaokulu öğretmeni olmayı başardı. Ücretli öğretmenlik yapmak için mezun olduğu okuluna başvurdu. Okuluna 19 yıl sonra anaokulu öğretmeni olarak geri döndü. Bir zamanlar öğrencisi olduğu okulda şimdi kendi öğrencilerini eğitime hazırlayan Çoruhlu, kendisini mezun eden öğretmeni Aykut Akyasan ile de meslektaş oldu. Çoruhlu, öğrencileriyle keyifli vakit geçirip onları ilkokula hazırlarken, teneffüs aralarında okul bahçesinde karşılaştığı eski öğretmeniyle geçmiş yıllara dair sohbet ediyor.

Özlem Çoruhlu, "Kendi ilkokul öğretmenim ile aynı mesleği yapıyor olmak çok gururlu bir şey" dedi.