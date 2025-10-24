takvim-logo

Migros Numil Kampanyası Çekiliş sonuçları açıklandı. Bu kampanya MPİ’nin 03.06.2025 tarihli ve E-24951361-255.01.02-73120 sayılı izniyle düzenlenmiştir.

Migros Numil Kampanyası Çekiliş sonuçları açıklandı! İşte Apple iPhone 16 128 GB Asil Talihlileri.

Philips Perfectcare Steam Generatör Kazanlı Ütü Asil Talihlileri.

Philips 1000 AC1711/10 Air Purifier Hava Temizleme Cihazı Asil Talihlileri.

Chicco London Up Bebek Arabası Asil Talihlileri.

2.500 TL değerinde Money Pay Pro Hediye Kartı Asil Talihlileri.

Apple iPhone 16 128 GB Yedek Talihlileri.

Philips Perfectcare Steam Generatör Kazanlı Ütü Yedek Talihlileri.

Philips 1000 AC1711/10 Air Purifier Hava Temizleme Cihazı Yedek Talihlileri.

Chicco London Up Bebek Arabası Yedek Talihlileri.

2.500 TL değerinde Money Pay Pro Hediye Kartı Yedek Talihlileri.

