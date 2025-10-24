Kayseri’de eski eşini üniversite önünde öldüren zanlı yakalandı

Kayseri'de 35 yaşındaki Meliha Keskin, 5 yıl önce Ferhat Karakaya'dan boşandı. Erken evlendiği için üniversiteye gidemeyen Meliha Keskin, bu hayalini gerçekleştirmek için girdiği sınavda, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesini kazandı.

Tehditlere boyun eğmeyen Meliha Keskin eğitimine devam etti. Bu duruma daha da sinirlenen Ferhat Karakaya, dün otomobiliyle Edebiyat Fakültesi'nin önüne gidip eski eşini öldürdü. Zanlı yakalandı.

