Kayseri ve Kahramanmaraş’ta eski eş dehşeti: 5 kişi öldü, katillerden biri yaşamına son verdi

Kayseri ve Kahramanmaraş’ta eski eş dehşeti yaşandı. Kayseri’de Ferhat Karakaya, üniversite hayalini gerçekleştiren eski eşi Meliha Keskin’i fakülte önünde öldürdü. Kahramanmaraş’ta ise Hakan Yılmaz, eski eşiyle birlikte kayınvalidesi ve üvey kızını katletti, ardından intihar etti.

Giriş Tarihi: 24 Ekim 2025

Kayseri'de 35 yaşındaki Meliha Keskin, 5 yıl önce Ferhat Karakaya'dan boşandı. Erken evlendiği için üniversiteye gidemeyen Meliha Keskin, bu hayalini gerçekleştirmek için girdiği sınavda, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesini kazandı. Tehditlere boyun eğmeyen Meliha Keskin ise eğitimine devam etti.

Bu duruma daha da sinirlenen Ferhat Karakaya, dün otomobiliyle Edebiyat Fakültesinin önüne gidip, eski eşini öldürdü. Zanlı yakalandı. Kahramanmaraş'ta ise Hakan Yılmaz, bir süre önce boşandığı eşi Fatma Görkem'in evine gitti. İkili arasında tartışma çıktı. Yılmaz, eski eşini tabancayla öldürdü. Daha sonra eski kayınvalidesi Gülistan Görkem'in evine gitti. Yılmaz, Gülistan Görkem ile üvey kızı Eda Nur G'yi tabancayla katletti. Kaçmaya çalışırken kıstırılan katil zanlısı hayatına son verdi.

