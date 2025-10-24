Diyarbakırlı annenin 33 yıllık acısı: Doğumdan sonra hastanede kaybolan bebeğinden hâlâ haber yok

Diyarbakır'da yaşayan Meliha Çetin (62), 1992 yılında Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde (dönemin doğumevi) bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Çetin bir gün sonra taburcu edilirken, bebeği ise hasta denilip kendisine gösterilmedi. Çetin babasının evine dönerken, ağabeyleri her gün çocuğun durumunu sormak için hastaneye gitti.



Aileye 'Maşallah' ismi verilen bebeklerini görmeden hayatını kaybettiği ve cenazesinin defnedildiği belirtildi. Çetin, "Bebeğimim vefat ettiğin söyleyip cenazeyi vermediler. Bebeğimin mezarı bile göstermediler. O tarihte bunlar niye yapıldı çıksın istiyorum" dedi. Meliha Çetin, 33 yıldır evladının akıbetini merak ederek yaşıyor.

