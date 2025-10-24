Ayşe Barım’ın tutuklama kararı kaldırıldı: Adli tıp raporu dikkat çekti

Gezi Parkı davasında yargılanan menajer Ayşe Barım hakkında tutuklama kararı kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı raporda, Barım’ın sağlık durumunun “cezaevi koşullarına uygun olmadığı” belirtilirken, kararın ardından Barım’ın serbest bırakılmasına hükmedildi.

Giriş Tarihi: 24 Ekim 2025 22:31

Taksim'deki Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla yargılanan menajer Ayşe Barım hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı raporda, Barım'ın sağlık durumunun "cezaevi koşullarında kalmaya uygun olmadığı" belirtildi.

Rapor detaylarına ahaber.com.tr ulaştı. Belgelerde, Barım'ın hastane şartlarında tedavisinin sürdüğü ve mevcut durumunun cezaevinde kalmaya elverişli olmadığı vurgulandı. Ayrıca, bir ay sonra yeniden muayene edilerek sağlık durumunun tekrar değerlendirileceği kaydedildi.

Mahkeme, Adli Tıp raporunu dikkate alarak tutuklama kararının kaldırılmasına hükmetti. Barım hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Ayşe Barım, AA

SORUŞTURMA SÜRECİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin medyada yer alan iddialar üzerine Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatmıştı.

Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Soruşturma dosyasında, firari sanık Memet Ali Alabora'nın bir başka kişiyle yaptığı görüşmede, Gezi Parkı olayları sırasında sanatçılarla bildiri yayımlanması yönünde fikir alışverişinde bulunulduğu ve bunun hayata geçirildiği tespitine yer verilmişti.

Barım'ın, Osman Kavala, Çiğdem Utku Mater ve Memet Ali Alabora ile yoğun iletişim kurduğu, menajerliğini yaptığı sanatçıları Gezi Parkı eylemlerine yönlendirdiği ve bizzat katıldığı öne sürülmüştü.