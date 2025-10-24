Antalya’da kabus anları! İş arkadaşının öğrencisini ateşe verdi iddası | O anlar güvenlik kamerasında

Giriş Tarihi: 24 Ekim 2025 15:40

Antalya 'da çıraklık eğitimi gören E.A., 19 Haziran 2024'te çalıştığı motosiklet servisinde aynı iş yerinde çalışan A.K.K. tarafından, iddiaya göre, üzerine benzin dökülerek ateşe verildi.

Diğer çalışanların yangın söndürme tüpleriyle müdahalesiyle kurtarılan E.A.'nın götürüldüğü hastanede vücudunun yarıdan fazlasının yandığı belirlendi. Yaklaşık 6 ay süren tedavisinde deri nakli yapılan E.A., daha sonra taburcu edildi. E.A.'nın ailesi tarafından hem A.K.K. hem de gerekli iş güvenliği şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle işveren hakkında dava açıldı. Olayla ilgili yargı sürecinin devam ettiği öğrenildi.

Antalya'da kabus anları! İş arkadaşının öğrencisini ateşe verdi iddası (DHA)

BİR ANDA ALEVLER İÇİNDE KALDI

Bu arada olay, güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, A.K.K.'nin kameraların görmediği alanda E.A.'nın bulunduğu yağ temizleme odasına girdiği, yaklaşık 20 saniye sonra alevlerin aniden parladığı görüldü.

A.K.K., ayağına sıçrayan ateşle koşarak uzaklaşıp yangını söndürürken, E.A.'nın ise vücudunu saran alevlerle çığlık atarak koştuğu ve kendini yere atıp yuvarlanarak kurtulmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı. İş yerindeki diğer çalışanların yangın tüpleriyle müdahalesi sonucu hem E.A.'nın üzerindeki ateş hem de olayın yaşandığı odadaki yangının söndürüldüğü görüntülerde yer aldı.

Olayla ve davalarla ilgili bilgi veren Avukat Barkın Öztürk, E.A. ile iş arkadaşı A.K.K.'nin yağ temizleme deposunda benzinle yağ temizledikleri, akabinde iş arkadaşının üzerine benzin dökerek çakmakla tutuşturduğu ve E.A.'nın yanmasına sebep olduğunu söyledi.

Olaya ilişkin soruşturma kapsamında A.K.K.'nin 'Kasten yaralama' suçundan yargılandığını belirten Öztürk, "Halbuki biz 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ile suçlamamasını beklerdik. Çünkü bir insanın üzerine benzin döktükten sonra onun yaralanmasını kastettiğinizi düşünemezsiniz. Ayrıca işverene de gerekli iş güvenliği önemlerini almadığından bahisle bir maddi ve manevi tazminat davası açıldı" dedi.