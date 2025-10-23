Zonguldak’ta Hasret Akkuzu cinayeti şüphelisi Deniz Boyacı operasyonla yakalandı

Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025

Zonguldak Çaycuma 'da kaybolan Hasret Akkuzu'nun (17) su kuyusunda cesedi bulundu. Sır ölümle ilgili soruşturma başlatıldı. 6 kişi gözaltına alındı. Akkuzu'yu öldürdüğü üzerinde durulan Deniz Boyacı 'ya ise ulaşılamadı.

Maktul Hasret Akkuzu. (takvim.com.tr)

Şüphelinin Aydın'da olduğu tespit edildi. Ekipler, düzenlediği operasyonla Boyacı'yı da gözaltına aldı. 2001'de 17 yaşındayken 4 kişinin öldürülmesi olayında tutuklanıp hüküm giyen, 2016 yılında tahliye olduktan sonra bu kez başka bir cinayetten tutuklanıp ceza alan Deniz Boyacı'nın açık cezaevinde kalırken izinli çıktığı ve geri dönmediği bildirildi.