Zonguldak’ta Hasret Akkuzu cinayeti şüphelisi Deniz Boyacı operasyonla yakalandı
Zonguldak Çaycuma'da kaybolan Hasret Akkuzu'nun (17) su kuyusunda cesedi bulundu. Sır ölümle ilgili soruşturma başlatıldı. 6 kişi gözaltına alındı. Akkuzu'yu öldürdüğü üzerinde durulan Deniz Boyacı'ya ise ulaşılamadı.
Şüphelinin Aydın'da olduğu tespit edildi. Ekipler, düzenlediği operasyonla Boyacı'yı da gözaltına aldı. 2001'de 17 yaşındayken 4 kişinin öldürülmesi olayında tutuklanıp hüküm giyen, 2016 yılında tahliye olduktan sonra bu kez başka bir cinayetten tutuklanıp ceza alan Deniz Boyacı'nın açık cezaevinde kalırken izinli çıktığı ve geri dönmediği bildirildi.