Maslak'ta kasım ve aralıkta çocuklara özel eğlence dolu etkinlikler düzenleniyor
İstanbul'un kültür, sanat ve eğlence hayatının en keyifli etkinlik mekanlarından Maslak'ta, Kasım ve Aralık ayında çocuklar ağırlanacak.
9 Kasım'da Kadife Tavşan ve Alice oynarken, 11 Kasım'da da Ho Ho Ho Müzikali minik misafirler için sahnede olacak. 23 Kasım'da Pinokyo Müzikali ve 21 Aralık'ta da Jingle Bells çocukları doyasıya eğlendirecek.