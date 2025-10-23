Maslak'ta kasım ve aralıkta çocuklara özel eğlence dolu etkinlikler düzenleniyor

İstanbul'un kültür, sanat ve eğlence hayatının en keyifli etkinlik mekanlarından Maslak'ta, Kasım ve Aralık ayında çocuklar ağırlanacak.

9 Kasım'da Kadife Tavşan ve Alice oynarken, 11 Kasım'da da Ho Ho Ho Müzikali minik misafirler için sahnede olacak. 23 Kasım'da Pinokyo Müzikali ve 21 Aralık'ta da Jingle Bells çocukları doyasıya eğlendirecek.

