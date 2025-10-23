Kıvanç Tatlıtuğ’un kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ adli süreç sonrası kısa süreli tutukluluk yaşadı

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ, eski eşinin sevgilisini darp etti. Hakkında adli kontrol şartı getirildi. Ancak yükümlülüğünü yerine getirmeyince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir süre sonra ise tahliye edildi.

Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ ile gündeme geldi. Melisa Tatlıtuğ, bir süre önce eski eşinin sevgilisiyle tartıştı. Olay yerini kavgaya bıraktı. Kadını darp eden Melisa Dilara Tatlıtuğ hakkında şikâyet üzerine uzaklaştırma kararı alındı. Tatlıtuğ'a karakola her gün imza vermeye yönelik adli kontrol şartı getirildi. Ne var ki adli kontrol yükümlülüğünü yerine getirmeyen Melisa Dilara Tatlıtuğ'a bunun üzerine zorlama hapis cezası uygulandı. Tutuklanarak Hendek Cezaevi'ne gönderildi. Bir süre sonra ise tahliye edildi.

'İTİRAZ SÜRESİNİ KAÇIRDI'



Dilara Melisa Tatlıtuğ'un avukatı İbrahim Halil Ateş, konuyla ilgili bir açıklamada bulundu. Söz konusu açıklama şöyle; "Müvekkilimiz Dilara Melisa Tatlıtuğ hakkında, bir süre önce yaşadığı sözlü bir tartışma sonrasında karşı tarafın şikâyeti üzerine adli bir süreç başlatılmıştır. Müvekkilimiz, bu süreçte kendisine yapılan tebligatları takip edememesi nedeniyle yasal itiraz sürelerini kaçırmıştır. Bu nedenle kanuni itiraz haklarını kullanamayan müvekkilimiz usul hükümleri gereğince kısa süreli bir tutukluluk yaşamış ancak sonrasında serbest bırakılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız."

