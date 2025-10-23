takvim-logo

Kadıköy’de ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu ölümden döndü!

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde 2 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kaza sırasında savrulan araçlardan biri, kaldırımda eşi ve yenidoğan bebeğiyle yürüyen ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu'na çarptı. Kazada, Helvacıoğlu ve 2 araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

