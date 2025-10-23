Gaziantep’te doğuştan engelli zannedilen bebek hemşire şiddetiyle yaralanınca aile 3 yıl sonra gerçeği öğrendi

Gaziantep'te yaşayan Sema Bozoklar, 2021'de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde (KSÜ) Deniz Esin adını verdikleri kızını dünyaya getirdi. Düşük kiloda doğduğu için Deniz, yeni doğan bölümünde kuvöze alındı. İddiaya göre bir hemşire, Deniz'in çok sakin ve hareketsiz olduğunu fark etti. Kontrol ettiğinde minik yavrunun bacağında morluklar gördü. Hemen güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde hemşire H.D.B.'nin bebeğe şiddet uyguladığının tespit edilmesi üzerine hastane yönetimi bilgilendirildi.

Hastane yetkilileri aileye, bebeğin hem bedensel engelli hem de serebral palsi ve epilepsi olduğunu söyledi. Ancak hastane yönetimi hemşirenin bebeğe uyguladığı şiddet hakkında aileye bilgi vermedi.

Görevden alınan hemşire H.D.B. hakkında idari soruşturma başlatılarak 3 yıl sonra kamu davası açıldı. Dava UYAP'a girilince Sema ve Abdullah Bozoklar'a e-Devlet'ten dava günü mesajı geldi. Bozoklar çifti, doğuştan engelli zannettikleri Deniz'in hemşirenin uyguladığı şiddetin ardından engelli kaldığını öğrendi. Aile bu duruma isyan etti.

Bozoklar Çifti, "Yavrumuz darp edilmiş ve bundan bizim 3 yıl sonra haberimiz oluyor. Hemşire yavrumuzun bacağını kırıyor, kafasına vuruyor, ters bir şekilde çeviriyor. Yani bu şekilde yani canice bir hareketlerde bulunuyor" diyerek en ağır cezayı almasını istedi.

