Çorum’da kamyonet ile minibüs çarpıştı! Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Çetin de kazada yaralandı

Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 13:57

Çorum'da işçileri taşıyan kamyonet ile Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Çetin'in de içerisinde bulunduğu minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Fuat Y. idaresindeki 34 KEA 998 plakalı kamyonet, Çorum-Sungurlu kara yolu Koparan mevkisinde Ahmet H. yönetimindeki 26 SK 913 plakalı minibüsle çarpıştı.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ



Çarpışmanın etkisiyle kamyonet ile minibüs karşı şeride geçti. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile minibüste bulunan Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Çetin, Yüksel G, Celil Y. ile kamyonette bulunan işçiler Zülküf I. ve Ceyhun Emre K. yaralandı.