Antalya’da 28 yıl önce kalp nakli olan Hamide Akman ikinci kalbiyle torunlarını görmenin mutluluğunu yaşıyor

Antalya'da yaşayan Hamide Akman (55), 1994'te kalp hastası olduğunu bilmeden hamile kaldı. Kızını dünyaya getirdikten kısa süre sonra halsizlik, bitkinlik ve kilo kaybı yaşamaya başladı. Gittiği hastanede kendisine kalp yetmezliği teşhisi konuldu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025

Paylaş





ABONE OL

Antalya'da yaşayan Hamide Akman (55), 1994'te kalp hastası olduğunu bilmeden hamile kaldı. Kızını dünyaya getirdikten kısa süre sonra halsizlik, bitkinlik ve kilo kaybı yaşamaya başladı.

Gittiği hastanede kendisine kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 28 yıl önce 24 yaşındaki bir donörden yapılan kalp nakliyle hayata tutundu. O günden bu yana yaşamını ikinci kalbiyle sürdüren Akman, "Herkes dedi ki sen ölüme gidiyorsun iyi ki de nakil olmuşum. 'Bebeğimi bile göremem' diyordum ama şimdi torunlarımı görüyorum.

Bu benim için tarifsiz bir mutluluk. Organlar toprak olmasın, hayat olsun." dedi. Prof. Dr. Ömer Bayezid, Akman'ın Türkiye'nin en uzun süre yaşayan kalp nakillisi olduğunu söyledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN