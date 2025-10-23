Adana’da 1 milyonluk çelik kasa hırsızlığı DNA analiziyle çözüldü

Adana'da 3 hırsız, bir iş yerinden 1 milyon TL değerindeki altın ve mücevher bulunan çelik kasayı çaldı. İshal olan hırsızlardan biri, başka bir iş yerinin önüne tuvaletini yaptı. Dışkıdan DNA analizi yapıldı. Hırsızın Ferhat Keskin olduğu anlaşıldı. 3 kişi, yakalandı.

Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025

