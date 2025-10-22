Zonguldak’ta kaybolan Hasret Akkuzu’nun cesedi bulundu: Firari şüpheli Deniz Boyacı aranıyor!
Zonguldak Çaycuma’da kaybolan Hasret Akkuzu’nun (17) bir hafta sonra kuyuda cesedine ulaşıldı. Sır ölümle ilgili 7 kişi gözaltına aldı.
Baş şüpheli Hasret'in çocuğuna bakıcılık yapan cezaevi firarisi Deniz Boyacı (41) ise aranıyor. Boyacı'nın, Konya'da 1 kişi, Zonguldak'ta da 4 kişilik aileyi öldürdüğü ortaya çıktı.