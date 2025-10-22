TİGEM tayları Veliefendi’de satışa çıktı: ‘Hızlı Yasin’ 10,5 milyon liraya alıcı buldu

Tarım ve Orman Bakanlığı TİGEM Sultansuyu Tarım İşletmesinde yetiştirilen 15 elit tay, Veliefendi Hipodromu’nda açık artırmayla satışa çıkarıldı.

Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025

Yoğun katılımın olduğu açık arttırmada 'Hızlı Yasin' isimli tay, 10 milyon 500 bin liraya alıcı buldu. 'Gökdemir' isimli tay ise 5 milyon 600 bin liraya yeni sahibini burken satışlardan toplam 54.2 milyon lira gelir elde edildi.

