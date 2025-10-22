SGK’dan özel hastanelere ceza: Usulsüz işlemlere sıkı denetim

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK), özel hastanelerde gerçekleştirilen usulsüz sağlık işlemlerine yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı.

Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), özel hastanelerde gerçekleştirilen usulsüz sağlık işlemlerine yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. Kurum, hem vatandaşların mağduriyetini önlemek hem de kamu kaynaklarının doğru kullanılmasını sağlamak amacıyla son 1,5 yılda kapsamlı bir inceleme süreci yürüttü.

SGK verilerine göre, 2024 yılında yapılan 8 bin 382 denetimde usulsüz işlem tespit edilen 7 bin 983 hastane ve kuruluşa toplam 607,9 milyon TL ceza kesildi. 2025'in ilk altı ayında ise 5 bin 94 denetim gerçekleştirildi, bunların 4 bin 781'inde usulsüzlük tespit edilerek 333,9 milyon TL tutarında ceza uygulandı. Böylece, son 1,5 yılda özel hastanelere kesilen cezaların toplamı 1 milyar TL'ye yaklaştı. Kurumdan yapılan açıklamada, denetimlerin artarak devam edeceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: Vatandaşlarımızın hakkını koruyor, sağlık hizmetlerinde şeffaflığı güçlendiriyoruz."

