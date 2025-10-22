Sarıyer'de Almanya Başkonsolosluğu yakınında "valiz" alarmı! Bomba uzmanları alarma geçti
İstanbul'da Tarabya'daki Almanya Başkonsolosluğu Sefarethanesi önündeki kaldırımda bulunan valiz polis ekiplerini harekete geçirdi. Fünyeyle patlatılan valizin boş olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay, saat 15.00 sıralarında Tarabya Yeniköy Caddesi'de Almanya Başkonsolosluğu Sefarethanesi önünde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre caddedeki kaldırımda duran valizi gören vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen polis ekipleri valizde inceleme yaptıktan sonra güvenlik amaçlı şerit çekerek caddeyi trafiğe kapattı.
VALİZ FÜNYEYLE PATLATILDI
Ardından da bomba imha uzmanları olay yerine sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada valiz fünyeyle patlatıldı.
Yapılan incelemede valizin boş olduğu görüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.