En büyük hayali yeniden yürüyüp okumak

Antalya’da 6. kattan düşerek ağır yaralanan 11 yaşındaki Burak Kara, 7 ameliyat geçirdi, bacaklarına platin takıldı. Desteklerin ardından fizik tedaviye başlayan Burak, yeniden yürüyüp okuluna dönmeyi hayal ediyor.

Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025

Antalya'da yaşayan Burak Kara (11), annesi Gülizar Yılmaz'ın hediye olarak aldığı muhabbet kuşunu yakalamak istedi. 6. kattan beton zemine düşerek yaralandı. Kaldırıldığı hastanede 7 kez ameliyat edilen gencin bacaklarına platin takıldı. Sadece yürüteçle yürüyebilen Burak'a destek yağdı. Fizik tedaviye ve evde eğitim almaya başlayan Kara'nın ailesinin ödeyemediği kira borcu da ödendi. Burak, bir an önce ayağa kalkarak okuluna ve arkadaşlarına kavuşmak istiyor.