Eğitimine hiçbir şey engel olamadı! Azim ve istek her şeyi yendi!

Kolları ve bacakları olmayan Nakşin Özdemir, ilk ve ortaokulu evinde aldığı eğitimle bitirdi. Liseyi de okumak istedi. Okul müdürü, 3 öğretmeniyle Nakşin’in evine giderek kitaplarını verdi

Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025

Van Tuşba'daki Kevenli Mahallesi'nde oturan inşaat işçisi Mustafa ile Ayfer Özdemir çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü doğuştan dirsek altından kolları, diz altından da bacakları olmayan Nakşin Özdemir (16), ilk ve ortaokulu evinde tamamladı. Özdemir, bu yılki lise eğitimini de Vali Haydar Bey Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi olarak yine evinde sürdürüyor. 2 yıl önce hayırseverler, baba Mustafa Özdemir'in hesabına 1 milyon 534 bin TL yardımda bulunmuş ve bu parayla Nakşin Özdemir'e yurt dışından protez kol ve bacak temin edilip Ankara'da özel bir medikal firmasındaki uzman doktorlar, protez kullanımına yönelik 1 ay eğitim vermişti.



Yaklaşık 1 yıl protez kol ve bacakları kullanan Özdemir, aldığı kilo ve boyunun uzaması nedeniyle protezlerini kullanamayınca geçen yıl aralık ayında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bedenine göre yeni protez yapıldı. Yenilenen protez kol ve bacaklarını aynı anda takamayan Özdemir, protezine de alışmaya çalışıyor. Okul Müdürü İbrahim Seçkin beraberinde okulun Matematik Öğretmeni Merve Nur Eken, Psikolojik Danışman Osman Zengin ve Özel Eğitim Öğretmeni Erkan Gündoğdu ile birlikte Nakşin Özdemir'i evinde ziyaret ederek ders kitaplarını teslim etti.



İLK DERS MATEMATİK

Okul Müdürü Seçkin, Nakşin'in derslerine geç başlamasının sağlık rapor yenileme ve Rehberlik Araştırma Merkezi'ndeki raporu tanımlama işlemlerinden kaynaklandığını anlattı. Okulun Rehber Öğretmeni Psikolojik Danışman Osman Zengin ise Nakşin'i rehberlik konusunda bilgilendirdikten sonra Matematik Öğretmeni Eken ise kısa tanışma sohbetinden sonra ilk dersi işledi.

Okul Müdürü İbrahim Seçkin (soldan ikinci), "Sağlık raporu nedeniyle Nakşin'in dersleri gecikmeli başladı. Ancak öğretmenlerimiz fazlasıyla telafi edecek" dedi.



Nakşin Özdemir, hedefinin bilgisayar mühendisliği olduğunu söyledi.