Balıkesir'de Bandırma Sanayispor kalecisi Oğuzhan Kamacı (28) antrenmanda kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

Balıkesir'de Bandırma Sanayispor Kulübü futbolcularından kaleci Oğuzhan Kamacı (28), önceki akşam antrenmanda şut denemesi yaparken rahatsızlandı. Takım arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekipleri Kamacı’nın kalp krizi geçirdiğini belirledi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan genç kurtarılamadı. Kısa süre önce de rahatsızlandığı ve kalp doktorundan randevu aldığı bildirildi.