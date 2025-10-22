Almanya'dan 101 kez Alanya'ya tatile geldiler

Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025

Almanya'da Gerhard (81) ve Reate Vogel (86) çifti, 36 yıl önce tatil için ilk defa ziyaret ettikleri Alanya'ya hayran kaldı. Emekli olduktan sonra yılda birkaç kez ilçeye gelerek tatil yapmaya başladı. Şu ana kadar 101 kez Alanya'ya gelen Vogel çifti, her yıl geldikleri Oba Mahallesi'ndeki otelin çalışanları tarafından özel ilgi görüyor. Yürümekte zorluk çeken Gerhard Vogel, otel personeli tarafından plaja götürülüyor, sabah kahvaltısı için restorana getiriliyor ve kahvaltısı garsonlar tarafından masalarına servis ediliyor. Gerhard Vogel, "İnsanların sıcak ve samimi davranışlarını çok sevdik. İklimi de bizim için mükemmeldi. O günden sonra başka yere gitmedik. Sağlığımız el verdiğince Türkiye'ye gelmeye devam edeceğiz" dedi.