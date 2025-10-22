Adana’da hatalı park cezası iptal edildi: Mahkeme “Sadece trafik polisleri ceza keser” dedi

Adana'da yaşayan Memiş Akça geçtiğimiz eylül ayında 01 ETL 38 plakalı otomobiliyle merkez Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi’nde ‘hatalı park’ nedeniyle 993 TL idari para cezası yedi. Akça, avukat kızı Nazan Akça Subaşı’ya durumu anlattı.

CEZA KESEMEZLER

Kızı tutanağı incelediğinde trafik cezasının trafik polisi olmayan bir polis memuru tarafından kesildiğini tespit etti. Bunun üzerine Avukat Subaşı, babasının adına Adana 6.Sulh Ceza Hakimliği'ne dava açtı.

Geçtiğimiz haftalarda görülen davada mahkeme, "Genel kolluk görevlileri trafik cezası kesemez. Trafik cezası, sadece bu işin eğitimini almış trafik polisleri tarafından kesilir" diyerek 993 TL'lik cezayı iptal etti. Subaşı, "Biz bunun emsal olacağını düşünüyoruz. Niye? Çünkü sokağa çıktığımız anda bir sürü polis memuru var. Polis memurlarına, genel kolluğa konunun uzmanı olmamasına rağmen böyle bir yetki verirsek kafalarına göre çok rahat ceza yazabilirler" diye konuştu.

