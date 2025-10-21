Zonguldak’ta kayıp genç kızın cansız bedeni su kuyusunda bulundu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir haftadır kayıp olan 16 yaşındaki Hasret Akkuzu’nun cesedi köydeki su kuyusunda bulundu. Vücudunda darp veya bıçak izi bulunmayan genç kızın ölümüyle ilgili 3 arkadaşı gözaltına alındı. Kuyunun demir kapağının kırılarak açıldığı, Hasret’in öldürülüp kuyuya atıldığı değerlendiriliyor.

Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025

Zonguldak Çaycuma köyünde bir haftadır kayıp olan 16 yaşındaki Hasret Akkuzu'nun cesedi köydeki su kuyusunda bulundu. Genç kızın vücudunda darp ve bıçak izine rastlanmazken, şüpheli ölümle ilgili 3 arkadaşı gözaltına alındı. Genç kızın kaybolduğu gün "Valiz almaya çıkıyorum" diyerek evden çıktığı öğrenildi.

Hasret'in cesedinin bulunduğu kuyuya daha önce hayvanlar düşüp öldüğü için üzerinin demir kapakla ve kaynakla kapatıldığı öğrenildi. Katil ya da katillerin demir kapağı kırıp, cesedi kuyuya attığı belirtildi. Genç kızın öldürülüp, kuyuya atıldığı değerlendiriliyor...