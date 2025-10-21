Sultangazi’de TIR dehşeti: 4 araca çarparak durabildi! Yaralı var

Sultangazi'de kontrolden çıkan TIR park halindeki 5 araca çarptı. (DHA)

'ÖKSÜRÜK KRİZİNE GİRDİM DEDİ'

Kazayı gören Ahmet Kankılıç, "Bir ses geldi, Sese gittik orada TIR 3 tane arabayı biçmiş. Öndeki otomobilde aile vardı onlara destek olmak için gittik ama herkesin durumu iyiydi çok şükür. Adamın anlattığına göre, petrolde bir arkadaşını bırakmış daha sonra 'öksürük krizine girdim' dedi. O yüzden kontrolünü kaybetmiş" dedi.

