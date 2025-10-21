SMA hastası Esma’ya umut oldu: Eksik kalan 6,5 milyon hayırseverden geldi

15 aylık SMA hastası Esma Gönültaş için bağış kampanyası başlatıldı. Bağış yüzde 90’lara ulaştı. Ancak kampanya bitince aile panik yaptı. Kalan 6.5 milyon bir hayırsever tarafından karşılanınca büyük mutluluk yaşandı.

Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025

İzmir'de yaşayan Halil Gönültaş ve Gülşah Gönültaş çiftinin 17 Temmuz 2024'te Esma Gönültaş adlı kızı dünyaya geldi. Minik kıza 7 günlükken topuğundan alınan kanla Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip 1 teşhisi konuldu. Gönültaş ailesi, kızları için valilik izinli bağış kampanyası başlattı. Geçen hafta kampanya yüzde 90 seviyesine ulaştı. 14 Ekim'de sona eren kampanyanın tamamlanması için mücadele eden aile mutlu sona ulaştı. Kalan miktar tek bir hayırsever tarafından karşılandı. Haftanın 3 günü fizik tedavi desteği alan Esma, belirgin bir kas kaybı yaşamadan gen tedavisi için Dubai'ye götürülecek. Anne Gülşah Gönültaş, "Kızımızın kas kaybı olmadan ilacını almasını istedik. Çok şükür o da oldu. Hayaldi gerçek oldu" dedi.

Baba Halil Gönültaş, "Herkesten Allah razı olsun. Mutluluğumuz tarif edilemez. İyi ki varsınız" dedi.