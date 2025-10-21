Karakurt Barajı’nda sular çekildi, eski köy yeniden ortaya çıktı

Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki Karakurt Barajı’nda su seviyesinin yaklaşık 50 metre düşmesiyle, yıllar önce sular altında kalan eski Karakurt köyü gün yüzüne çıktı. Köyün camisi, kilisesi ve ev kalıntıları yeniden görünür hale geldi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025

Paylaş





ABONE OL

Kars Sarıkamış'taki Karakurt Barajı'nın kapaklarının açılması ve su seviyesinin 50 metre kadar düşmesiyle birlikte, baraj gölünün altında kalan eski Karakurt köyünün kalıntıları yeniden gün yüzüne çıktı. Köy evleri, cami, kilise ve diğer yapılar tekrar görünür hale geldi.