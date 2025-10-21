Berkan Kobal’ın ölümüne 9 yıl hapis istemi

Ankara’da bisiklet antrenmanı yaparken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden triatlon sporcusu Berkan Kobal’ın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. 119 kilometre hızla viraja girdiği belirlenen sürücü A.İ.C. hakkında, “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ankara'da yaşayan Triatlan sporcusu Berkan Kobal, 27 Mayıs'ta sağ şeritte bisiklet antrenmanı yaparken, A.İ.C.'nin kontrolünü yitirdiği otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü, A.İ.C., adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Kazayla ilgili soruşturma tamamlandı.

A.İ.C.'nin 82 kilometre olan hız sınırına uymayıp 119 kilometre hızla viraja girerek, kontrolünü kaybettiği belirtildi. Sürücü 'asli kusurlu' ölenin kusursuz olduğu tespitine yer verildi. A.İ.C. hakkında, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

