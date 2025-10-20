Kanseri yenen öğretmen minik kalplere umut oluyor

Meme kanserini yenen Hatice Karakışla, kendi isteği ile 4 yıldır Konya Şehir Hastanesi bünyesinde kurulan sınıfta tedavi gören çocuklara öğretmenlik yaparak umut ışığı oluyor.

Giriş Tarihi: 20 Ekim 2025

Konya'da yaşayan 2 çocuk annesi sınıf öğretmeni Hatice Karakışla'nın (27) hayatı, 9 yıl önce aldığı bir haberle tamamen değişti.

Kontroller sırasında meme kanseri teşhisi konulan Karakışla, hemen tedavi sürecine başladı. Kemoterapi ve cerrahi müdahalelerle kanseri yenmeye başlayan Karakışla, halen kontrollerini sürdürürken, bu zorlu sürecin ardından hayatını hastanede tedavi gören çocukların eğitimine adadı.



Kemoterapi sürecinde eski bir öğrencisinin de kanserle mücadele ettiğini gören Hatice Karakışla, benzer şekilde çeşitli hastalıklarla savaşan birçok çocuğun hayatına dokunmak istedi. Bu amaçla, Konya Şehir Hastanesi bünyesinde oluşturulan sınıfta öğretmenlik yapabilmek için dört yıl önce başvuruda bulundu. Başvurusu kabul edildi.

'EN İYİ BEN ANLARIM'



TAKVİM'e konuşan Karakışla, "Hem kendime hem de çocuklarımızın yaralarına merhem olmaya çalışıyorum.Onları en iyi ben anlarım.

Hatice Karakışla, "Burası çocuklarımızın güvenli alanı.Bir nebze de olsa mutlu hissediyorlar ve acılarını unutuyorlar" diye konuştu.