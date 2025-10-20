Kadıköy’de deniz faciası: Engelli dört arkadaşın gezisi can kaybıyla bitti

İstanbul Kadıköy’de iskelede gezintiye çıkan ikisi işitme, ikisi görme engelli dört arkadaş, dengesini kaybederek denize düşen arkadaşlarını kurtarmak isterken büyük bir faciayla karşılaştı. Denize atlayan üç kişiden biri boğularak hayatını kaybetti, diğer üç kişi yaralı olarak kurtarıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Giriş Tarihi: 20 Ekim 2025

İstanbul Kadıköy'de alkollü oldukları iddia edilen ikisi işitme engelli, ikisi görme engelli dört arkadaş iskelede gezmek istedi. Gruptan bir kişi dengesini kaybederek denize düştü. Arkadaşlarının boğulma tehlikesi geçirdiğini gören diğer üç engelli kişi, arkadaşlarını kurtarmak için denize atladı. Ağır yaralanan işitme engelli kişi, kurtarılamadı. Üç yaralının hayatı tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.