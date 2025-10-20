İstanbul'da mesai sonrası trafik felç! Yoğunluk yüzde 80'e çıktı
İstanbul'da, haftanın ilk iş günü sonunda ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu ulaşımda aksamalara neden oldu. Peki 20 Ekim İstanbul trafik yoğunluğu son durum nedir? İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar neler? İşte anlık İstanbul trafik haritası...
Kentte haftanın ilk günü mesai sonu etkili olan trafik yoğunluğu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, D-100 ve TEM otoyolu ile buralara bağlanan yollarda araçlar güçlükle ilerliyor.
Avrupa Yakası'nda, Edirne istikametinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden başlayan yoğun trafik Hasdal Kavşağı'na, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başlayan trafik ise Hadımköy'e kadar uzanıyor.
Ankara istikametinde Çobançeşme, Topkapı, Haliç Köprüsü, Çağlayan'ın yanı sıra Basın Ekspres Yolu, Hadımköy-TEM bağlantı yolunda ve Bakırköy Sahil Yolu'nda trafik yoğunluğu yaşanıyor.
ANADOLU YAKASI'NDA TRAFİK YOĞUNLUĞU
Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolu Uzunçayır ile Tuzla İçmeler arasında her iki yönde araçlar güçlükle seyrediyor.
Avrasya Tüneli Edirne istikametinde ise araçlar trafikte akıcı ilerliyor.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa Yakası'na geçişlerde Kavacık Kavşağı'nda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde ise Beylerbeyi'nde yoğunluk yaşanıyor.
TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafikteki yoğunluk Çamlıca Gişeleri'nden Samandıra'ya kadar uzanıyor.