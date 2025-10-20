İstanbul'da mesai sonrası trafik felç! Yoğunluk yüzde 80'e çıktı (DHA)

Edirne yönünde ise Tuzla'dan Çamlıca-Anadolu Otoyolu'na kadar yoğunluk dikkati çekiyor.

Şile Otoyolu Altunizade Kavşağı'ndan Alemdağ'a iki yönlü araçlar durma noktasına geldi.

İş ve okul çıkışı evlerine gitmek isteyen vatandaşlar, Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ile Altunizade gibi aktarım merkezleri başta olmak üzere metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

İBB CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 78'e kadar çıktı. Yoğunluk, Avrupa Yakası'nda yüzde 80'e, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 78'e kadar ulaştı.

